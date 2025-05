Prende a calci un’infermiera: bloccato da carabinieri e vigilantes all’ospedale di Cesena

Un’infermiera presa a calci che ha rischiato di cadere dalle scale della Piastra Servizi del Bufalini. Una mattinata ad alta tensione per colpa di un ventenne di origini nordafricane, ieri in una porzione di ospedale a quell’ora piena di persone, tra chi deve accedere a visite mediche, chi deve fare le analisi del sangue e chi deve recarsi alla farmacia ospedaliera.

Erano le 7.10 circa: non c’è stato il tempo di intercettarlo che il ventenne, mentre stava impegnando una scalinata interna della Piastra, ha incrociato una infermiera assestandole un calcio ed inveendole contro. La donna che ha rischiato di precipitare dalle scale per effetto del colpo subito, ha iniziato a gridare dando l’allarme. Sul posto sono arrivati a gran velocità sia i vigilantes che i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile, chiamati a soccorso col 112. L’uomo è stato inseguito e bloccato tra le porte di accesso all’area delle analisi e quelle che conducono verso l’obitorio del nosocomio.

Bloccato e caricato sulla gazzella, mentre l’infermiera colpita veniva refertata in Pronto soccorso, alla caserma dell’Arma il giovane veniva identificato. Per lui è scattata una denuncia per violenza e lesioni a carico di personale sanitario. Una violazione che può condurre all’arresto ma che comunque, una volta che la questione finirà davanti ad un giudice, prevede con le leggi attuali pene ben più alte rispetto a prima delle modifiche del codice, proprio per il ruolo che i sanitari svolgono all’interno dei presidi ospedalieri.