Precipita in un calanco a Bagno di Romagna mentre stava cercando castagne: maxi soccorso per salvare una donna di Forlimpopoli VIDEOGALLERY

Maxi soccorso nei boschi di Bagno di Romagna. Una donna forlimpopolese è precipitata in un calanco mente stava cercando castagne. Era in compagnia di altre persone che hanno dato l’allarme. La caduta è avvenuta perché la 54enne, in un passaggio stretto a ridosso di uno strapiombo, si era appoggiata nel ramo secco di un albero che ha ceduto di schianto, facendola precipitare per molti metri. Sul posto sono intervenuti eliambulanza ed ambulanza del 118, vigili del fuoco con più squadre e il soccorso alpino. Raggiungere il punto dov’era precipitata la donna non era semplice. E non è stato possibile issarla in salvo col verricello del 118. I vigili del fuoco si sono dovuti calare nel “Podere Sarsine” di Bagno di Romagna, passando dal versante opposto rispetto a quello della caduta avvenuta vicino al sentiero 167, nel castagneto Valmaiola. Le operazioni di salvataggio si sono concluse col buio. Per questo l’eliambulanza non ha potuto trasferite poi in volo la donna all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Dov’è stata portata con l’autoambulanza gravata da traumi scheletrici che non la pongono in pericolo di vita.