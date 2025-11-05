Postina aggredita da un cane in via Marabina: paura a Ravenna. Sanzionato il proprietario

Attimi di paura ieri a mezzogiorno in via Marabina, a Ravenna, dove una postina di 60 anni è stata aggredita da un cane mentre stava effettuando la consegna della corrispondenza. La donna, fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite a una mano e un grande spavento, ma l’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi e della Polizia Locale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Ufficio Ambiente e Benessere Animale, la portalettere si era avvicinata al cancello di un’abitazione per consegnare la posta. Invitata dal proprietario ad entrare nel cortile, è stata improvvisamente raggiunta dal cane di casa, un maschio di cinque anni di razza American Staffordshire, che le si è scagliato contro. L’animale l’ha urtata violentemente facendola cadere a terra e le ha morso una mano, provocandole graffi e una ferita superficiale.

Il proprietario, resosi conto dell’accaduto, ha subito chiamato il 118. Sul posto è intervenuto il personale sanitario per prestare le prime cure alla donna, che non ha avuto bisogno del ricovero. Contestualmente è arrivata una pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dagli accertamenti è emerso che il cane risulta regolarmente iscritto all’anagrafe canina e non ha mai manifestato in precedenza comportamenti aggressivi. Come previsto dal protocollo, l’animale sarà comunque sottoposto ai controlli veterinari di legge per verificare il suo stato di salute e l’eventuale presenza di rischi per la sicurezza.

Il proprietario, tuttavia, non è esente da responsabilità: non essendo riuscito a mantenere il controllo sull’animale, sarà sanzionato per omessa custodia ai sensi del Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali.