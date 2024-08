Post alluvione e frane: consegnato il cantiere per eseguire i lavori sulla Sp 53 Mercato - Linaro

Questa mattina è stato consegnato il cantiere sulla strada provinciale 53 Mercato Linaro nel comune di Mercato Saraceno. L’ultimo degli interventi complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì - Cesena e finanziato dall’ordinanza 13 della struttura commissariale per la ricostruzione.

La strada provinciale 53 denominata “Mercato Linaro” è classificata di tipo F – Strade locali (extraurbane o urbane), la carreggiata lungo tutto il tracciato ha una larghezza media al di sotto dei 6 metri.

La strada, a seguito dell’alluvione dello scorso anno, è stata interessata da numerosi dissesti in più punti lungo tutto il suo sviluppo; in somma urgenza sono stati effettuati vari interventi di movimento terra per ripulire la carreggiata dal materiale depositato dalle frane, mettere in sicurezza i cigli stradali e dove necessario interdire le aree non accessibili.

I lavori che verranno realizzati in 265 giorni dal Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” di Ravenna attraverso la ditta Ambrogetti S.R.L. di Verghereto, per un importo di 1.144.402 euro, prevedono 3 interventi di ripristino e mantenimento della sezione stradale a doppio senso di marcia nei tratti in cui i dissesti hanno compromesso la sezione stradale in particolare ai km 8+100 in località Ciola, 11+300 in posizione intermedia fra Ciola e Linaro, e al km 14+500 in località Linaro.

Il ripristino della sede stradale avverrà attraverso la realizzazione di opere strutturali in cemento armato di contenimento e sostegno con micropali per le frane di Ciola e Linaro, e di pali trivellati in cemento armato di grande diametro (100 cm), e da un muro di sostegno di 300 cm. per la frana al km 11+400. Il ripristino della carreggiata stradale prevede nuove barriere di sicurezza, un nuovo sistema di drenaggio superficiale delle acque meteoriche, la rimodellazione della cunetta in terreno naturale e la riprofilatura delle scarpate.

All’avanzamento dei lavori verranno effettuate comunicazioni specifiche e puntuali sulla gestione della viabilità.

“Dopo gli interventi realizzati in somma urgenza lo scorso anno per mettere in sicurezza la SP53 a seguito dell’alluvione – commenta Daniele Valbonesi consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese – oggi viene consegnato il cantiere di messa in sicurezza strutturale della strada in tre punti alla ditta Ambrogetti di Verghereto. Questo è un cantiere di grande importanza – aggiunge Valbonesi – per la vita economica, sociale e turistica della Vallata del Savio. Il cantiere, che avanzerà lavorando su un dissesto alla volta, porterà qualche disagio, ma è fondamentale per restituire una viabilità in sicurezza. Con il personale della Provincia ci stiamo prodigando per mettere a terra tutte le risorse a noi destinate dalla Struttura Commissariale alla ricostruzione per ripristinare la viabilità del nostro territorio.”

“Ringrazio la Provincia per questi lavori strutturali importanti che finalmente cominciano sulla SP53 a circa un anno dall’alluvione - dichiara Monica Rossi sindaca di Mercato Saraceno - la collaborazione con la Provincia in questo anno è stata costante e ogni intervento è stato concordato. Questo lavoro, ora in fase di avvio, - aggiunge Monica Rossi - è fondamentale per ripristinare una viabilità sicura e continua sulla SP53, un obiettivo che ci sta molto a cuore e che, una volta raggiunto, eliminerà le difficoltà che la nostra comunità ha affrontato fino ad ora.”

“Con la consegna del cantiere sulla SP53 – aggiunge Enzo Lattuca presidente della Provincia – sono in corso tutti gli interventi della Provincia finanziati dall’ordinanza 13 (SP4, SP21, SP20 e SP48 nel territorio forlivese e SP11, SP26 e SP53 nel territorio cesenate). È con questo spirito che vogliamo continuare a intervenire sul territorio: a questo proposito attendiamo ancora le ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione relative agli interventi Pnrr per procedere con i lavori su ulteriori 23 strade provinciali. Siamo pronti da questa primavera e non vediamo l’ora di avanzare nella ricostruzione per la messa in sicurezza del nostro territorio dopo l’alluvione dello scorso anno.”