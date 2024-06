Polemiche a San Mauro Pascoli dopo la gara di baby ciclisti annullata per l’asfalto pericoloso

Gara annullata per strada pericolosa, varie reazioni. I baby ciclisti, da 6 a12 anni, in arrivo da tutta Italia, richiamati da una delle 12 gare organizzate dalla polisportiva Fiumicinese, questa volta restano al palo. «La gara ciclistica su strada per la categoria Giovanissimi, prevista per domenica - spiega il presidente della società, sportiva Rino Sarpieri - già autorizzata con lettera del 20 maggio scorso dell’Amministrazione comunale di San Mauro Pascoli, stante le condizioni del manto stradale lungo la via della Liberazione dove era da posizionare la linea di arrivo, ci costringe a cancellarla. Dispiace: era la 18ma edizione di questa gara organizzata assieme al gruppo cicloturistico Gs Pascoli Bike». Quest’anno erano già arrivate 150 iscrizioni una settimana prima. Ma la strada-gruviera ha obbligato all’annullo e la «presenza del voto europeo – dice il presidente – ci ha tolto la possibilità di un percorso alternativo che avrebbe impattato con la viabilità del centro».

La rabbia monta tra soci e sostenitori della gara: «E’ avvilente che cose simili debbano accadere – dice per esempio Filippo Salvi, consigliere comunale di Savignano e dell’Unione Rubicone e Mare - a San Mauro sapevano bene delle condizioni che persistono da almeno un anno».

«L’autorizzazione alla Fiumicinese è stata rilasciata secondo le richieste – afferma, invece, Luciana Garbuglia, sindaca di San Mauro Pascoli - successivamente la società ha chiesto di asfaltare la strada e non essendo in programma non siamo riusciti, anche perché non è in priorità e ci sono altre strade più pericolose in programma. Potevano cambiare il percorso».