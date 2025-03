Pistola in pugno bandito solitario rapina pizzeria a Savignano

Una pistola in pugno ed uno scaldacollo a coprire il volto. È la sommaria descrizione del rapinatore che due sere fa è entrato in azione alla pizzeria “La Rustica” di via Garibaldi a Savignano sul Rubicone.

Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 20.30, quando fuori era dunque già buio e sfruttando un momento in cui all’interno del locale c’era soltanto una dipendente.

Il rapinatore è entrato nell’esercizio commerciale ed ha estratto di tasca l’arma: impossibile per la donna, minacciata e dietro al bancone, potersi render conto se si trattasse di una pistola vera, di una scacciacani o di una replica privata del tappo rosso che le contraddistingue.

Di certo pericolosissimo, come sempre in questi casi, poteva essere per lei cercare di scoprirlo opponendosi all’azione del rapinatore. Il bandito (priva di particolari inflessioni dialettali e all’apparenza non giovanissimo), ha costretto la dipendente ad aprire la cassa e a consegnare i 700 euro circa che vi erano contenuti all’interno.

Poi si è allontanato, così come era arrivato, a piedi. Con gli investigatori che ora stanno seguendo le tracce video dell’uomo, in ingresso ed in uscita dal locale, per provare ad identificarlo e per cercare di capire se si stesse muovendo a bordo di un mezzo o se ad esempio ad attenderlo a poca distanza ci fosse un complice pronto con un veicolo ad agevolargli la fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Savigano sul Rubicone, poi chiamati a soccorso dalla commessa e dalla proprietà della pizzeria.

Le telecamere interne al locale hanno inquadrato naturalmente il bandito, anche se aveva il volto coperto e quindi non è immediatamente identificabile. Le altre videocamere di sicurezza pubbliche e private eventualmente accese sul suo percorso, potranno agevolare le indagini, che comunque si preannunciano non particolarmente facili: «Ieri pomeriggio sono andato a sporgere denuncia - ha spiegato poi uno dei co-proprietari del locale - anche se sono un po’ sfiduciato. Denunciare è un atto concreto e dovuto. Spero possa essere utile per identificarlo».

Un sentimento di sfiducia che sfocia anche in protesta per la sicurezza mancata in città: «La Rustica opera a Savignano già dal 2020 ed è presente anche a Santarcangelo. In tutti e due i punti di ristoro a volte chiudono la giornata di lavoro i dipendenti: due a fare la pizza “dietro” nei laborarori e una davanti al bancone. Lei ha avuto a che fare col bandito ed ora è terrorizzata, teme che all’orario di chiusura possa ricapitare la stessa cosa anche in futuro».

Una zona, quella di corso Garibaldi, che non è nuova ad episodi che possono dare preoccupazioni per la sicurezza: «Ne ho parlato anche con un assessore della giunta. In passato sempre una dipendente ha trovato un ragazzo intento a masturbarsi a lato della pizzeria, ma mai era accaduta una rapina in un orario simile. E quindi siamo preoccupati».