RavennAntica, nuovo sito da gestire: Santa Croce dopo il restauro da 600mila euro

Un nuovo accordo per la valorizzazione del patrimonio culturale ravennate, con l’ingresso dell’area archeologica di Santa Croce tra i siti interessati dalla gestione coordinata. Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune si preparano a sottoscrivere entro la fine dell’anno un’intesa della durata di sei anni, rinnovabile per altri sei, che punta a rafforzare la collaborazione istituzionale e a migliorare la fruizione dei luoghi della cultura cittadini.

Il nuovo accordo, approvato recentemente dalla giunta comunale, aggiorna quello avviato nel 2017, considerato una delle prime esperienze nazionali di gestione unitaria e coordinata di siti archeologici e museali pubblici. Il rinnovo tiene conto anche delle modifiche organizzative intervenute negli ultimi anni, a partire dalla nascita dei Musei nazionali di Ravenna, dotati di autonomia speciale e competenti per il Museo Nazionale e altri cinque luoghi della cultura del territorio.

Tra gli obiettivi figurano il miglioramento dell’accoglienza, lo sviluppo di itinerari turistico-culturali integrati, una programmazione condivisa delle iniziative e un progetto di comunicazione coordinato. La Fondazione RavennAntica viene confermata come partner naturale per le attività di valorizzazione dei beni inseriti nell’intesa.

La novità riguarda soprattutto Santa Croce, in via Galla Placidia, che entrerà nel circuito una volta conclusi i lavori di recupero e sistemazione. L’intervento, finanziato dal Ministero con 600mila euro e realizzato dal Comune in collaborazione con la Soprintendenza, interesserà la gestione delle acque e il restauro conservativo delle strutture archeologiche. L’obiettivo è rendere finalmente il sito visitabile e fruibile dal pubblico.

Per RavennAntica si profila dunque un nuovo spazio da valorizzare e gestire, proprio mentre la Fondazione è finita al centro delle recenti polemiche politiche per i bilanci in rosso. Un ulteriore impegno che si aggiunge a quelli già in carico, in una fase in cui resta ancora da definire la strategia per il rilancio di Classis, il Museo del territorio di Classe. La sua gestione e la capacità di renderlo maggiormente attrattivo continuano a rappresentare il principale nodo da sciogliere, una questione che non ha trovato soluzione neppure negli ultimi anni di gestione dell’Istituzione.

Nell’elenco dei beni coinvolti figurano, tra gli altri, la basilica di Sant’Apollinare in Classe, il Mausoleo di Teodorico, il Museo Nazionale, la zona dantesca, il Mar, l’Antico Porto e l’area archeologica di San Severo. Completano il quadro la Cripta Rasponi con i giardini pensili, Classis e la Domus dei Tappeti di Pietra.