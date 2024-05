Per i 70 anni di Romagna mia un ricco calendario di appuntamenti

RIMINI. Nel 2024 ricorre il 70esimo anniversario di Romagna Mia, colonna portante della storia della musica italiana, emblema del connubio tra musica e ballo. Per l’occasione Visit Romagna ha organizzato una nuova sezione tematica del proprio sito istituzionale sotto un unico segno distintivo dedicato al liscio.

“Il liscio è la musica popolare tipica della Romagna. Ma è anche molto di più: è un ballo di coppia che ha fatto scatenare generazioni di romagnoli e che è entrato a far parte dell’identità di questa terra” si legge nella presentazione della pagina.

La pagina contiene anche una guida a tutti gli eventi, concerti, serate, iniziative e manifestazioni a tema liscio che animano la Romagna per dodici mesi all’anno. Tra questi, la Settimana del Liscio di Gatteo. Il paese che ha dato i natali a Secondo Casadei, dal 3 all’8 giugno e poi nuovamente dal 15 al 19 settembre Gatteo diventa una maxi - balera sotto le stelle. Ogni sera sarà allietata da spettacoli musicali e di danza dei migliori gruppi romagnoli. Gli appuntamenti proseguono la mattina in spiaggia con tanta altra musica.

Tra le altre iniziative in programma nelle prossime settimane: Buon compleanno Romagna mia il 2 giugno a Gatteo; SaMMauro in liscio, dal 7 giugno al 6 settembre a San Mauro; Liscio 70esimo Romagna mia i giorni 11, 18 e 25 giugno a Gatteo; Festival della Romagna dal 15 al 22 giugno a Cervia; 70anni di Romagna mia il 27 giugno a Milano Marittima; Birichina - Casadei Secondo i giovani il 1° luglio a Gatteo; Balamondo, ballando sotto le stelle il 6 luglio a Cervia; Mirko Casadei Big Band in concerto il 7 luglio a Bellaria Igea Marina; Romagna mia day, il 7 luglio a Gatteo.