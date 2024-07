Rimini. Pensionato vince un milione giocando un euro al MillionDay

«Giovanni, ce l’abbiamo fatta!». Sono state queste le prime parole che un pensionato sulla sessantina ha pronunciato a Giovanni Maroncelli, titolare della Tabaccheria del Borgo (via XX Settembre 86). Ancora incredulo, il cliente - uno degli abituali - ha annunciato al proprietario di aver vinto un milione di euro, dopo averne giocato uno. «Ci scherzavamo ogni giorno - spiega il gestore della tabaccheria -. L’ho sempre preso in giro dicendo che prima o poi ce l’avrebbe fatta». Un sogno divenuto realtà nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, quando il fortunato vincitore ha contattato telefonicamente il tabaccaio. «Come l’ho sentito? Gli tremava la voce - racconta quest’ultimo -. Penso che non ci stesse credendo neanche lui».

A decretare la fortuna del 60enne pensionato è stata la formula del MillionDay. «Come funziona? Giochi cinque numeri tra 1 e 55, con possibilità di vincita fino a un milione di euro - spiega Maroncelli -. Ci sono due estrazioni al giorno: una nell’orario di pranzo, l’altra a cena. Ammetto che una vincita così non c’era mai stata. Il massimo che abbiamo avuto, con il MillionDay, è stato di mille euro».

Il fortunato in questione, prosegue il titolare, lo ha raggiunto subito dopo avergli dato la notizia al telefono. Incerto sul da farsi, è stato supportato proprio dal titolare della tabaccheria. «Gli ho consegnato il tagliandino e gli ho spiegato che si sarebbe dovuto recare in banca», prosegue. Quanto alla sua attività, il da farsi è parso fin da subito chiaro: «Sono corso ad appendere un cartello con scritto l’importo della vincita. Lo reputo un avvenimento importante per la promozione del borgo San Giovanni. Un modo attraverso cui se ne può far conoscere la bellezza e la storia».