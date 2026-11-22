«Non vogliamo essere pagati, ma almeno che ci diano carta bianca per fare il nostro lavoro», dichiara Valerio Vassallo, portavoce di Meta (Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente). «Capisco che il Comune, come istituzione, debba rendere conto alla cittadinanza, ma se i pavoni vengono affidati a noi, che abbiamo a cuore il benessere degli animali, dobbiamo essere liberi di gestire la situazione e di assumercene la responsabilità».

RAVENNA - Battibecco tra il Comune di Ravenna e l’associazione animalista Meta, scelta per gestire il centinaio di pavoni che lasceranno Punta Marina: i volontari contestano i troppi controlli che l’amministrazione intende mantenere, un deterrente, sostengono, per i privati interessati alle adozioni. Al momento non c’è un accordo firmato e le divergenze tra Palazzo Merlato e l’associazione potrebbero far slittare la cattura e il trasferimento degli esemplari, in programma per dicembre.

Secondo Meta, l’amministrazione mostra poca elasticità: all’associazione toccherebbero le operazioni più lunghe e onerose, dalla cattura dopo il tramonto all’inanellamento e alla registrazione degli esemplari fino alla raccolta e verifica dati dei futuri adottanti. Mentre il Comune – sostiene l’associazione - si riserverebbe il diritto di controllo e, soprattutto, i meriti. «Avevamo offerto le nostre guardie giurate ambientali per monitorare Punta Marina e sanzionare i comportamenti scorretti. Ci è stato risposto – continua Vassallo - che il Comune ha già le sue. Questo non ci va bene perché ci danno il carico di responsabilità di inanellarli, spostarli, affidarli, ma magari le sovvenzioni se le prendono loro».

Le rigidità riguarderebbero anche le modalità operative. «Ci mettono troppe regole: la nostra idea è andare sul posto, catturare gli esemplari in più giornate e magari consegnarli direttamente alle persone individuate».

Per ora è il Comune a stilare l’elenco degli interessati, tra rifugi e privati, che contattano l’amministrazione. Meta, precisa il portavoce, «entrerà nel merito quando avremo la certezza di un accordo», e rivendica un principio: «Alla fine della fiera non sta al Comune scegliere l’associazione o il rifugio in cui verranno sistemati i pavoni».