RAVENNA - Battibecco tra il Comune di Ravenna e l’associazione animalista Meta, scelta per gestire il centinaio di pavoni che lasceranno Punta Marina: i volontari contestano i troppi controlli che l’amministrazione intende mantenere, un deterrente, sostengono, per i privati interessati alle adozioni. Al momento non c’è un accordo firmato e le divergenze tra Palazzo Merlato e l’associazione potrebbero far slittare la cattura e il trasferimento degli esemplari, in programma per dicembre.
«Non vogliamo essere pagati, ma almeno che ci diano carta bianca per fare il nostro lavoro», dichiara Valerio Vassallo, portavoce di Meta (Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente). «Capisco che il Comune, come istituzione, debba rendere conto alla cittadinanza, ma se i pavoni vengono affidati a noi, che abbiamo a cuore il benessere degli animali, dobbiamo essere liberi di gestire la situazione e di assumercene la responsabilità».