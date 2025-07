Paura a Misano al Gt World Challenge Sprint Cup, pauroso incidente e auto in fiamme

Dopo la vittoria di Valentino Rossi e e Raffaele Marciello nella garauno di sabato sera, questo pomeriggio a Misano Adriatico la seconda prova del Gt World Challenge Sprint Cup è stata... infuocata. Non tanto per la temperatura dell’aria e dell’asfalto, quanto per il pauroso e drammatico incidente avvenuto al minuto 15 di gara che ha coinvolto la BMW #991 della Paradine e la Lamborghini #1 della Grasser, con quest’ultima auto andata a fuoco. Il contatto tra la Bmw 991 e la Lamborghini 1 fa terminare quest’ultima contro le barriere ad alta velocità. Nell’impatto, l’auto guidata da Georgi Donczew prende fuoco e “rimbalza”, con il pilota che riesce ad uscire miracolosamente illeso non appena la Lamborghini si ferma sulla ghiaia. Ad avere la peggio, oltre alla Lamborghini, è stato il guard rail, le cui significative riparazioni sono andate per le lunghe. Alla ripresa, il successo è andata alla Garage #59, che ha regalato alla McLaren la sua prima vittoria nella GT World Challenge in 9 anni grazie alla guida di Marvin Kirchhöfer e Benjamin Goethe