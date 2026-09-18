Rimini. Passò il coltello a un complice per l’agguato: chiesta una condanna a 7 anni e sei mesi

Sette anni e sei mesi di reclusione. È quanto chiesto ieri dal pm, al termine della requisitoria, nei confronti del 40enne senegalese a giudizio davanti al collegio penale per l’accoltellamento di un 27enne suo connazionale avvenuto la notte del 19 settembre 2023 in viale Regina Margherita, a Bellariva. L’uomo, difeso dall’avvocato Ninfa Renzini, è accusato di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi improprie e di oggetti atti ad offendere per aver passato il coltello al complice, un 24enne afghano, il quale aveva poi infierito con una ventina di fendenti sulla vittima. Il processo è stato rinviato a metà dicembre per repliche e sentenza. L’esecutore materiale, accusato anche di lesioni aggravate, è già stato condannato a quattro anni di carcere.