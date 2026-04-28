Cattolica, Cominciati i lavori all’ex Murex. Il condhotel in arrivo nel 2028

Per consentire l’interventi dei mezzi specifici utilizzati per la demolizione, già arrivati sul posto, si è reso necessario chiudere un tratto di via Antonini, più precisamente quello che collega via Andrea Costa con via Lungo Tavollo. Una chiusura che limita solo marginalmente la viabilità generale della zona porto. Allo scopo, l’Amministrazione comunale ha emesso un’apposita ordinanza.

I lavori sulla struttura sono iniziati da tempo ed hanno riguardato, in particolare, l’eliminazione di tutto il contenuto all’interno dell’edificio e di tutti gli li elementi asportabili come porte, finestre, infissi, ecc.

Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex hotel Murex. Un intervento che ridisegnerà la zona del porto. L’edificio, infatti, si affaccia proprio sulla piazza della darsena ed è probabilmente quello che, nel tempo, ha caratterizzato maggiormente l’area.

I lavori all’ex hotel Murex sono propedeutici ad un progetto che, attualmente, risulta unico per la Regina dell’Adriatico: la realizzazione del primo condhotel della città. Una struttura da 4 stelle. Per poter concretizzare il progetto, l’amministrazione Foronchi, nei giorni scorsi, ha approvato un apposito schema di convenzione, passato anche attraverso il voto del consiglio comunale, recependo la normativa regionale sui condhotel nel 2025, uno strumento legislativo con cui si punta a rigenerare il patrimonio edilizio della città e a riqualificare l’offerta turistica. Secondo la convenzione, una volta ricostruita, la nuova struttura sarà destinata per il 40 per cento ad appartamenti per il 60 per cento ad hotel a 4 stelle. Vi troveranno spazio 7 appartamenti e 21 camere. Palazzo Mancini punta molto su questa novità, soprattutto sulla capacità di essere da stimolo ad altri imprenditori turistici della città nel riqualificare le proprie strutture.

La svolta, sul destino dello storico hotel, chiuso ormai da diversi anni, si è avuto dopo l’acquisto da parte dell’imprenditore Gianluca Marchetti, amministratore unico dell’azienda marignanese Mt, attiva dal 1972 e specializzata nella progettazione e realizzazione di portautensili motorizzati per torni a controllo numerico. La proprietà conta di riuscire a completare la realizzazione del nuovo condhotel entro il 2028.