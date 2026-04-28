Cattolica, Cominciati i lavori all’ex Murex. Il condhotel in arrivo nel 2028

Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex hotel Murex. Un intervento che ridisegnerà la zona del porto. L’edificio, infatti, si affaccia proprio sulla piazza della darsena ed è probabilmente quello che, nel tempo, ha caratterizzato maggiormente l’area.
I lavori sulla struttura sono iniziati da tempo ed hanno riguardato, in particolare, l’eliminazione di tutto il contenuto all’interno dell’edificio e di tutti gli li elementi asportabili come porte, finestre, infissi, ecc.
Da giorni l’immobile era ormai diventato uno scheletro vuoto, in attesa del passaggio definitivo: la demolizione completa prima della successiva ricostruzione.
Per consentire l’interventi dei mezzi specifici utilizzati per la demolizione, già arrivati sul posto, si è reso necessario chiudere un tratto di via Antonini, più precisamente quello che collega via Andrea Costa con via Lungo Tavollo. Una chiusura che limita solo marginalmente la viabilità generale della zona porto. Allo scopo, l’Amministrazione comunale ha emesso un’apposita ordinanza.