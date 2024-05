Parla l’anziana che ha denunciato il giudice di pace di Ravenna: “Mi ha portato via mezzo milione”

Ad aprire il portone è la badante. Ci accompagna nel salottino dell’appartamento a un passo dal centro storico. La padrona di casa attende sulla poltrona, fra mobilio d’antiquariato e pareti impreziosite da un’oculata selezione di opere. La colf le rimbocca le maniche per il pranzo e conclusa l’intervista la conforta. «Lei è la più buona persona che io abbia mai conosciuto», le dice vedendola provata più dai pensieri che dai suoi 92 anni di età. L’angoscia di cui ci parla l’anziana, riguarda il presunto raggiro da parte di un ex giudice di pace ora in pensione che lei considerava una persona di fiducia, ma che invece pare fosse molto più interessato al suo cospicuo patrimonio che all’amicizia. La querela per circonvenzione d’incapace sporta a inizio anno accusa anche il figlio dell’ex magistrato onorario e si è arricchita di due successive integrazioni, l’ultima delle quali risale al mese scorso: riguarda un ricco patrimonio fatto di tre immobili di prestigio, una barca, conti correnti, gioielli, sottratti - stando alla querela - facendo leva su una lucidità a volte vacillante. Fa sorridere che fra tutte queste ricchezze la 92enne abbia un chiodo fisso: «Le tende del salotto - insiste -. Quando decidemmo di vendere la casa che avevo prima convincendomi ad andare in un centro per anziani, il figlio del giudice si è alzato di scatto andando a toglierle. E da questo appartamento, in mia assenza, sono scomparsi quadri e una bilancia antica». Ormai disillusa, sintetizza così l’atteggiamento di quello che considerava una persona fidata: «Aveva il brutto vizio di appropriarsi delle cose che gli piacevano. E la lacrimuccia facile».

