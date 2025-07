Padre e figlio travolti dal trattore a Tessello di Cesena: morto un 47ennne

Una nuova tragedia sul lavoro si è consumata nella tarda mattinata di ieri nelle colline di Tessello. Nei campi di casa padre e figlio che stavano come ogni giorno lavorando assieme, sono stati schiacciati dal loro trattore.

Il genitore è uscito miracolosamente quasi del tutto illeso, mentre il figlio, Manuel Isidori, 47 anni, non ha avuto scampo a causa dei traumi patiti.

L’allarme sulle colline di via Tessello era scattato poco prima delle 12.30 di ieri. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato, dall’alto della colina, un cugino della persona deceduta, che stava a sua volta lavorando nei campi e che ha visto da lontano a terra padre e figlio riservi e con il trattore a poca distanza.

È stato lui a chiamare il 118. In quel momento sia Mauro Isidori, 80enne, che il figlio Manuel erano coscienti ma palesemente in grave difficoltà.

I soccorsi si sono materializzati sotto forma di eliambulanza che ha calato il medico col verricello per l’impossibilità di atterrare in quel punto. Anche il personale dell’ambulanza del 118 ha potuto raggiungere soltanto a piedi i feriti.

Padre e figlio sono stati trasportati in urgenza al Bufalini di Cesena. Mentre il quadro clinico di Manuel Isidori precipitava velocemente a causa, è la tesi più probabile, delle lesioni interne che i traumi dell’incidente gli avevano provocato.

L’uomo è morto alle 13.40 nel nosocomio cesenate. Mentre in un ambulatorio a fianco il padre 80enne veniva medicato per quelle che si riveleranno ferite ed escoriazioni non di particolare gravità.

Per ora sull’accaduto si possono fare solo ipotesi. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti nel punto dell’incidente sia i carabinieri di San Carlo che la Medicina del lavoro. La tesi più battuta è che padre e figlio stessero lavorando per raccogliere pesche e caricare cassoni con la frutta sul carrello del trattore. Un mezzo cingolato che, lasciato in folle, potrebbe essersi mosso in maniera imprevista, schiacciando il padre solo di striscio con i cingoli ed il figlio invece con tutto il peso del mezzo meccanico. Non si può per ora escludere nemmeno che ad incidere sull’accaduto possa essere stato l’improvviso innestarsi di una marcia. O che una pendenza del terreno possa essere stata fatale nella movimentazione killer di trattore e carrello annesso.

Manuel Isidori lascia oltre al padre Mauro col quale portava avanti l’azienda agricola di famiglia, la madre Orsola, un fratello minore ed uno maggiore, Christian e Massimiliano che tutti in zona Tessello conoscono col soprannome di “Arthur”.

Naturalmente i luoghi dell’incidente sono stati sottoposti a sequestro ai fini d’indagine. Così come la salma del 47enne è sotto il vincolo della Procura (pm Emanuele Daddi) che rilascerà i nullaosta alle esequie soltanto una volta completate le necessarie investigazioni per incidente lavorativo nei campi.