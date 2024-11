Oro di famiglia, un capitale da vendere: «Così si pagano studi o auto ai figli»

I romagnoli vendono l’oro per pagare l’università ai figli. I cittadini di origine straniera, invece, comprano quello rigenerato per poi rivenderlo nel loro Paese. Questa la nuova frontiera nella corsa all’oro. Che questo sia considerato il bene rifugio per eccellenza è assodato ma che il mercato riminese si adegui ai cambiamenti della società non era ancora segnalato. Intanto il prezzo del metallo giallo, complici le incertezze geopolitiche internazionali, nel 2024 ha raggiunto livelli record con quotazioni che un mese fa viaggiavano sugli 80 euro al grammo e ora si sono un po’ ridimensionati.

