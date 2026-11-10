Omicidio di Pinarella. Musiani agonizzante fotografato dal branco e messo su Instagram

Una fotografia scattata a Nicola Musiani mentre giaceva a terra, morente, dopo il pestaggio. E poi condivisa su Instagram, quasi fosse un trofeo da esibire agli amici. Un’immagine finita pare nelle “stories”, destinata dunque a sparire dopo 24 ore, ma che gli inquirenti sono riusciti a recuperare. A documentarne la circolazione c’è anche uno screenshot che Houssam Abir, 21enne di Forlì, avrebbe inviato a Bilal Mahboubi, 23enne di Santa Sofia, uno degli altri giovani presenti quella notte. Un dettaglio inedito, inquietante, che si aggiunge agli elementi raccolti nell’inchiesta sulla morte del 53enne, ucciso nella notte tra il 21 e il 22 luglio a Pinarella di Cervia.

Proprio Abir è stato l’unico, ieri, a scegliere di parlare durante l’incidente probatorio celebrato al tribunale per i minorenni di Bologna davanti al gip Anna Filocamo, alla presenza del sostituto procuratore Filippo Santangelo. Gli altri quattro maggiorenni arrestati nell’ambito dell’indagine si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il 21enne ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato nell’interrogatorio di garanzia: ha sostenuto di non conoscere il minorenne coinvolto nella vicenda e di avere sferrato un calcio a Musiani soltanto per disarmarlo.

È proprio sul coltello che Abir è tornato a soffermarsi. Ha descritto la lama come un coltello a serramanico, spiegando di averla raccolta dopo averla fatta cadere e di averla nascosta nella propria auto. Nei giorni successivi, però, l’arma sarebbe sparita.

L’incidente probatorio aveva come obiettivo quello di approfondire il ruolo del sesto componente del gruppo, un ragazzo di 17 anni assistito dagli avvocati Filippo Poggi e Renato Cappelli, che secondo l’accusa avrebbe avuto una parte di primo piano nella lite degenerata nel linciaggio mortale. A suo carico ci sono diversi elementi raccolti dai carabinieri del Nucleo investigativo: i filmati lo mostrerebbero con una bottiglia in mano e durante l’inseguimento culminato nel lancio di oggetti contro Musiani, tra cui sedie e biciclette. Non ci sarebbero invece immagini nitide che documentino direttamente una sua partecipazione attiva al pestaggio. Le testimonianze, tuttavia, gli attribuiscono la responsabilità del primo alterco, intorno alle 23.30, prima dell’ingresso in discoteca. In quell’occasione Musiani sarebbe stato apostrofato con la parola “tossico”, reagendo a sua volta verbalmente.

L’aggressione vera e propria si consumò intorno alle 4 del mattino, contestualmente al danneggiamento del camper nel quale il 53enne viveva, parcheggiato in via Fienilone. Il minorenne, dopo l’arresto, aveva negato di avere preso parte al pestaggio, sostenendo di essere stato insultato da Musiani prima di entrare nel locale e di averlo poi rivisto all’uscita mentre gli si avvicinava con qualcosa che sembrava un coltello. Il gip aveva disposto per lui gli arresti domiciliari, con il permesso di recarsi a scuola.

Per i cinque maggiorenni - oltre ad Abir e Mahboubi, il 22enne Oussama Ragme, residente a Meldola, il 19enne Conor Finn Long, suo concittadino, e il 18enne Ibrahim Ben Amara, di Forlimpopoli - si profila intanto il processo davanti alla corte d’assise. Il sostituto procuratore Angela Scorza ha infatti chiesto il giudizio immediato per l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, che in caso di condanna può comportare l’ergastolo.