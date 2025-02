Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci convocata dal pm non risponde

«Preferisco non rispondere a queste domande e quindi dottor Paci mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Valeria Bartolucci è stata lapidaria. E’ rimasta in silenzio forse per la prima volta da quando hanno arrestato il marito, Louis Dassilva, senegalese di 35 anni, ritenuto dalla Procura e dalla squadra mobile di Rimini, l’assassino della vicina di casa Pierina Paganelli. Convocata come persona informata sui fatti, Valeria Bartolucci, che fino a questo momento non ha messo in discussione l’innocenza del marito, nonostante questo avesse avuto una relazione sentimentale con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, non ha ritenuto utile parlare con gli inquirenti. La donna che come moglie dell’unico indagato ha potuto trincerarsi dietro ad un “no comment”, è stata convocato dal sostituto procuratore Daniele Paci perché nel corso degli ultimi giorni sono emersi novità di rilevanza per l’indagine. Novità in base alle quali la squadra mobile avrebbe voluto avere dalla Bartolucci delle spiegazioni. Certo è che pare che stavolta gli investigatori abbiano davvero voluto giocare a carte scoperte perché c’è scommettere che dalle domande a lei poste, la stessa Bartolucci può aver intuito che il quadro indiziario nei confronti del marito si sia arricchito di nuovi particolari. Anche la scelta di non rispondere sicuramente concordata con i legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, e con il suo, l’avvocato Chiara Rinaldi, la dice lunga sul momento delicato in cui si trova l’indagine. Da una parte infatti si è appena infatti concluso l’esperimento probatorio sulla telecamera della farmacia che - anche se non ufficialmente - in qualche maniera ha confermato le tesi accusatorie e non ha dato la possibilità al gip Vinicio Cantarini di esaminare l’eventuale carenza dei motivi per la misura della scarcerazione preventiva dell’indagato. D’altra parte, la squadra mobile ha continuato ad allargare il cerchio delle indagini e avrebbe già un lungo elenco di nuovi elementi da portare all’attenzione del Riesame dove si dovrà tenere una nuova udienza. A breve infatti saranno depositate le motivazioni della Cassazione che hanno annullato l’ordinanza del gip e rinviato al tribunale del Riesame per una nuova udienza appunto. Non si esclude inoltre che verrà risentita a stretto giro anche l’amante di Louis Dassilva, la nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Infine anche la difesa di Dassilva, gli avvocati Fabbri e Guidi stanno lavorando a nuovi elementi da portare al riesame.