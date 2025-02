Omicidio di Pierina Paganelli. “Ingiustamente accusato”, al via raccolta fondi a sostegno di Louis Dassilva

E’ stata autorizzata dal gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, e messa sulla piattaforma GoFundMe, una raccolta fondi - “Sosteniamo Louis Dassilva, ingiustamente accusato”. «E’ stata un’iniziativa del nostro assistito» ha detto l’avvocato Riario Fabbri che difende insieme all’avvocato Andrea Guidi il senegalese in carcere dal 16 luglio dell’anno scorso per l’omicidio di Pierina Paganelli. L’obiettivo della raccolta, che a 4 ore dall’apertura non era però più visibile, è stato fissato a 150mila euro. Nominato per garantire la trasparenza delle donazioni un commercialista che rendiconterà le entrate e i pagamenti.