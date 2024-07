«Manuela è tranquilla perché non ha nulla da nascondere. È alla ricerca della verità unitamente alla Procura per l’omicidio di Pierina Paganelli. Risponderà naturalmente a tutte le domande che le verranno poste senza nessuna riserva come ha sempre fatto». Lo ha detto Davide Barzan, il consulente criminalista che segue con l’avvocato Nunzia Barzan e il generale Luciano Garofano la difesa di Manuela Bianchi. La nuora di Pierina Paganelli proprio oggi dalle 12 è sottoposta a interrogatorio in Questura in merito all’omicidio della suocera avvenuto il 3 ottobre nel garage di via Del Ciclamino.

Bianchi non è indagata e verrà interrogata dal sostituto procuratore Daniele Paci e dal dirigente della squadra mobile, Marco Masia, come persona informata sui fatti. Quello che dirà Manuela sarà fondamentale non solo per lei ma soprattutto per Louis Dassilva. Bianchi, amante di Louis per alcuni mesi prima e dopo il delitto, potrebbe sapere molto di più di quanto non abbia finora raccontato agli investigatori della Squadra Mobile. Ma non è detto che abbia voglia di rivelare ciò che sospetta.