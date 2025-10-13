Nuovo incidente sulla Reale, ragazzo di Alfonsine perde la vita a San Biagio di Argenta

Ancora una tragedia sulle strade ferraresi. Un incidente mortale si è verificato poco dopo le 17 di oggi, 13 ottobre, a San Biagio, nel comune di Argenta. A perdere la vita è stato un ragazzo originario di Alfonsine. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la vittima avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, andando a impattare prima contro un camion e poi contro una Opel. L’uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna che viaggiava al suo fianco è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona. Illesi invece il camionista e la conducente dell’Opel.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia locale, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente, avvenuto intorno alle 17, ha causato pesanti ripercussioni sul traffico lungo la strada, con lunghe code e rallentamenti. Per la comunità di Alfonsine un nuovo lutto, sempre sulla Reale, dopo la tragica giornata di sabato quando altre tre persone avevano perso la vita in seguito a uno scontro tra due auto. Le vittime di Alfonsine erano state Omar Hammouch, 27 anni, e Yassine El Maarofie, 19 anni, mentre altri due coetanei, anch’essi di Alfonsine, erano rimasti gravemente feriti. I ragazzi stavano tornando da una serata in un locale di Ferrara, dopo la tradizionale festa delle matricole. La terza vittima era stata invece la 41enne ferrarese Eleonora Verri che stava andando a lavorare.