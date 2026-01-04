Nel 2026, la Romagna ai vertici nazionali per la crescita del Pil. Ravenna è quinta

Ravenna al quinto posto con una crescita del Pil dello 0,89%, Forlì-Cesena al settimo con lo 0,85%, Rimini al 26esimo con un + 0,74%. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre si prospetta un 2026 con la Romagna e più in generale l’intera regione a trainare la crescita economica dell’Italia. L’Emilia-Romagna, infatti, viene data in crescita dello 0,86%, ponendosi davanti nell’ordine a Lazio (+0,78%), Piemonte (+0,74%), Friuli-Venezia Giulia (+0,73%) e Lombardia (+0,73%). A livello provinciale la crescita maggiore è attes aa Varese (+1,00%). A seguire Bologna (+0,92%) e Reggio Emilia (+0,91%).