MotoGp a Misano, Marc Marquez: “Le polemiche dei tifosi di Rossi? Ma che vadano a fare in...”

Nel suo primo incontro con la stampa a Misano, Marc Marquez ha parlato dei progressi della Ktm, delle difficoltà del circuito e del fatto che non può aiutare Pecco perché ha già tecnici, i suoi uomini, e l’Academy Vr. Inevitabile la domanda che gli abbiamo posto: “Molti dicono che a Barcellona sei arrivato secondo per non vincere qui a Misano e sui social tanti tifosi di Rossi continuano a parlare del confronto tra te e Valentino. Tu che ne pensi?”. La sua risposta è stata semplice: “Que les den”. Tradotto: “Che vadano a fanculo”.