Morto Tomaso Tommasi di Vignano, ha guidato Hera per 21 anni

IMOLA. Addio a Tomaso Tommasi di Vignano. Il manager aveva 79 anni ed è morto questa notte a Roma. Nato a Brescia nel 1947, laureato in giurisprudenza, aveva assunto incarichi in Sip per poi lavorare in Telecom. Per 21 anni, fino al 2023 aveva guidato il Gruppo Hera. A darne la notizia della morte il sindaco di Imola Marco Panieri, addolorato: «Apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Tomaso Tommasi di Vignano. Manager di straordinaria intelligenza che ha segnato in modo indelebile la storia economica e industriale della nostra regione e del nostro Paese. Con visione, determinazione e rara capacità di dialogo con le istituzioni e i territori, ha guidato il Gruppo Hera fin dalla sua fondazione, accompagnandone per oltre vent’anni la crescita e facendone un punto di riferimento nei servizi pubblici locali e un modello virtuoso a livello nazionale. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Imola, esprimo le più sentite condoglianze e la vicinanza più sincera ai suoi familiari, ai suoi cari e a tutta la grande comunità di Hera».

«Con Tomaso Tommasi di Vignano perdiamo uno dei migliori manager pubblici che il nostro Paese abbia avuto», dice invece il presidente della Regione Michele de Pascale, «ma soprattutto un uomo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia recente dell’Emilia-Romagna. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e oggi lo ricordo con grande affetto, stima e gratitudine. Alla sua competenza, alla sua visione e alla lungimiranza degli amministratori pubblici di allora dobbiamo una parte fondamentale della nascita, della crescita e dell’identità di Hera, diventata negli anni una delle più importanti realtà industriali italiane”.