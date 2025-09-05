Morte Armani, il ravennate Marchetti sui social: “Il mondo perde un gigante, io un maestro”

Anche Federico Marchetti, imprenditore ravennate e fondatore di Yoox, ha voluto rendere omaggio a Giorgio Armani, scomparso ieri all’età di 91 anni. Marchetti, che nel 2020 era diventato il primo consigliere di amministrazione indipendente non esecutivo della Giorgio Armani S.p.A. non appartenente alla famiglia, ha affidato il suo ricordo a un lungo post sui social.

«Oggi il mondo perde un gigante, io perdo un Maestro», ha scritto. Nel testo, Marchetti ripercorre alcuni momenti significativi del suo rapporto con lo stilista: dalla lettera di presentazione che Armani scrisse per il suo master alla Columbia University nel 1997, al sostegno ai primi passi di Yoox nel settore dell’e-commerce, fino all’impegno condiviso per progetti di sostenibilità come quello del cotone organico rigenerato in Puglia.

Marchetti ha ricordato anche l’esperienza al fianco di Armani nel consiglio di amministrazione del gruppo: «Ho potuto ammirare da vicino la sua capacità unica di coniugare creatività senza tempo e rigore austero, immaginazione e visione acuta del business».

Un legame professionale e personale che si è consolidato negli anni e che ha avuto un ulteriore segno di stima quando Armani ha firmato la prefazione all’ultimo libro dell’imprenditore ravennate. «Le sue parole resteranno per sempre impresse nel mio cuore. Grazie, Giorgio. Ora, dopo tanto lavoro, puoi riposare in pace», ha concluso Marchetti.

Intanto, diversi quotidiani nazionali hanno inserito proprio il nome del manager ravennate tra quelli che potrebbero assumere un ruolo di rilievo nella delicata fase di transizione del gruppo Armani.