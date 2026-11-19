Rilievi della Corte dei Conti, l’Amministrazione comunale passa la palla all’Unione Valconca.
Nell’ottobre scorso, al Comune di Morciano di Romagna, sono arrivate due deliberazioni dalla magistratura contabile. Una riguarda il Rendiconto 2024 e la programmazione di bilancio 2025/27, l’altra, la relazione di fine mandato, presentata nel marzo scorso dal sindaco dimissionario, Giorgio Ciotti. In particolare, la Corte dei Conti, ha rilevato l’inadeguatezza sostanziale di quest’ultima, perché non conforme ai contenuti prescritti dalla normativa di riferimento. La relazione di fine mandato, questa volta conforme, è stata quindi rimandata alla magistratura contabile nel settembre scorso, oltre i limiti previsi dalla legge.