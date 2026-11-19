Nell’ottobre scorso, al Comune di Morciano di Romagna, sono arrivate due deliberazioni dalla magistratura contabile. Una riguarda il Rendiconto 2024 e la programmazione di bilancio 2025/27, l’altra, la relazione di fine mandato, presentata nel marzo scorso dal sindaco dimissionario, Giorgio Ciotti. In particolare, la Corte dei Conti, ha rilevato l’inadeguatezza sostanziale di quest’ultima, perché non conforme ai contenuti prescritti dalla normativa di riferimento. La relazione di fine mandato, questa volta conforme, è stata quindi rimandata alla magistratura contabile nel settembre scorso, oltre i limiti previsi dalla legge.

L’ente però, attraverso una determina dirigenziale dell’11 novembre scorso, ha deciso di trasferire l’incombenza all’Unione Valconca, in particolare, all’ufficio unico del personale, perché, tra le attività contemplate nella convenzione per la gestione associata del personale, risulta anche il “contenzioso del lavoro”.

Il Comune di Morciano di Romagna ha chiesto all’ufficio di “procedere con urgenza all’istruttoria e all’attivazione delle procedure amministrative eventualmente necessarie”, anche perché l’Amministrazione comunale dovrà rendere riscontro alla Corte dei Conti entro il prossimo 14 dicembre.

«L’amministrazione Agostini fa come Ponzio Pilato, se ne lava le mani – evidenzia il capogruppo di Morciano di Tutti, Pierluigi Autunno -, passare l’incombenza dell’istruttoria all’ufficio personale dell’Unione Valconca, che normalmente si occupa di cedolini e buste paga, mi sembra un modo per evitare di affrontare il tema delle due possibili sanzioni amministrative che sono in ballo: quella riguardo all’ex sindaco Giorgio Ciotti e quella al funzionario comunale che, tra l’altro, ora non è nemmeno più dipendente dell’ente. Ricordo che comunque, al Comune di Morciano di Romagna resta in capo il possibile danno erariale qualora l’Amministrazione non provveda nei termini previsti dalla normativa, a dare comunicazione alla Corte dei Conti delle decisioni assunte».