Meteo Romagna, torna la pioggia e allerta arancione per vento giovedì 19 febbraio

Per domani, giovedì 19 febbraio, in Romagna torna la pioggia ed è stata disposta l’allerta arancione per vento nelle zone interne ed appenniniche. Sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio e/o temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale.

Arpae Emilia-Romagna prevede cielo coperto o molto nuvoloso su tutto il territorio regionale con precipitazioni diffuse, più intense sul settore centro-occidentale dove sui rilievi potranno assumere carattere di rovescio. Quota neve variabile tra i 500-600 metri sul settore occidentale, con occasionali e temporanei abbassamenti fino a livello della pianura nel corso della mattina; tra 1200-1500 metri sul settore centro-orientale. Attenuazione dei fenomeni già dalle prime ore del pomeriggio, in esaurimento dalla serata.

Le precipitazioni previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 1. Non si escludono localizzati superamenti della soglia 2. Sono inoltre previste condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nel settore centro-settentrionale.