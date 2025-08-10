Meteo Romagna, torna il caldo: fino a 37 gradi di massima

Dopo un po’ di tregua torna il caldo sulla Romagna. Oggi, secondo i dati di Arpae, si sono registrate temperature massime di 37 gradi a Imola, 36 a San Pietro in vincoli, 34 a Cesena Martorano, Bertinoro, Marina di Ravenna e Fosso Ghiaia. Più basse a Rimini urbana (32) e Cesenatico porto (30). La tendenza in Emilia Romagna per domani è di tempo sereno con temperature minime stazionarie tra 20 e 22 gradi delle aree extraurbane, attorno a 25 gradi nei centri urbani. Massime in lieve diminuzione con valori tra 29 gradi della costa e 32/36 gradi della pianura interna. Per dopodomani cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di velature nel corso del pomeriggio con temperature minime stazionarie tra 20/22 gradi nelle aree di campagna, attorno ai 25 gradi nei capoluoghi di provincia. Senza variazioni di rilievo anche per le massime che oscilleranno tra i 28 gradi della costa e i 33/36 gradi dell’entroterra.

Nei giorni successivi dovrebbe continuare il bel tempo e così anche le temperature alte con una risalita soprattutto delle minime.