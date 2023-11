Meteo Romagna, temporali e vento: allerta arancione giovedì 2 novembre

Forti temporali in arrivo e allerta arancione e gialla in Romagna. Per la giornata di giovedì 2 novembre si prevedono precipitazioni intense e persistenti, anche a carattere temporalesco sulle aree appenniniche del settore occidentale a partire dalla mattina e, dal pomeriggio, sulle aree appenniniche del settore centro-orientale e sulle aree di pianura. Nelle zone montane e collinari si potranno generare diffusi fenomeni franosi, estesi ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua montani, con possibili superamenti delle soglie 2 e diffusi fenomeni di erosione spondale.