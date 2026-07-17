Meteo Romagna, per sabato rischio temporali di forte intensità ma il caldo non andrà via

BOLOGNA. Ancora temporali in arrivo in Emilia-Romagna, anche di forte intensità. Dopo il fortunale del 15 luglio scorso, per la giornata di domani, sabato 18 luglio, la Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo, questa volta di colore giallo. «Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità che potranno interessare l’intera regione- si legge nel bollettino- più probabili sulle zone di pianura, con possibili effetti e danni associati». La Protezione civile spiega anche che «non si escludono temporanei e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo minore e localizzati allagamenti in ambito urbano». I temporali, però, non abbasseranno le temperature bollenti di questi giorni. Le massime infatti «potranno raggiungere valori fino a 36-37 gradi in pianura». Si segnalano per questo «condizioni di diffuso disagio bioclimatico».