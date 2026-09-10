Meteo Romagna, nuova allerta gialla per venerdì 11 settembre: possibili erosioni e frane

BOLOGNA. La Protezione civile regionale e Arpae hanno diramato una nuova allerta di colore “giallo” per domani, venerdì, per criticità idrauliche e idrogeologiche. I territori interessati sono quelli della montagna e dell’alta collina romagnola (tra i territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) e i rilievi- montagna e collina- del Bolognese. In dettaglio nella prima parte della giornata di domani non si escludono temporali, che potrebbero innalzare oltre la soglia 1 i livelli dei corsi d’acqua principali e secondari. Secondo le agenzie ambientali sono inoltre possibili fenomeni di ruscellamento, erosione e frane, anche a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti.