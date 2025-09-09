Meteo Romagna, nuova allerta gialla per temporali

BOLOGNA. Allerta gialla domani lanciata dalla protezione civile della Regione Emilia-Romagna. «Per la giornata di mercoledì 10 settembre», si legge nel bollettino, «sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono attesi già dalle prime ore della notte, interesseranno prevalentemente tutta la fascia appenninica e sono previsti in attenuazione dal tardo pomeriggio. Dalla serata inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da sud-ovest lungo i crinali appenninici, con possibili temporanei rinforzi. Non si esclude anche un temporaneo aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare ruscellamenti, localizzati fenomeni franosi lungo i versanti ed innalzamenti dei livelli idrometrici su tutta la fascia appenninica, con possibili superamenti delle soglie 1. Sul settore Appenninico occidentale non si escludono localizzati superamenti della soglia 2 in relazione all’eventuale intensificazione delle precipitazioni».