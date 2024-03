Meteo Romagna, nel week-end arriva una perturbazione atlantica, mentre a Ridracoli la tracimazione continua VIDEO

Mentre alla diga di Ridracoli continua la tracimazione (Video Parco Nazionale Foreste Casentinesi), in questa settimana l’instabilità resterà protagonista in Romagna, con un ulteriore peggioramento atteso nel week-end. Arpae Emilia-Romagna prevede infatti l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica da venerdì pomeriggio apporterà nuove precipitazioni durante il fine settimana, in particolare nella giornata di domenica che si prevede essere la più perturbata. Le temperature tenderanno a mantenersi stazionarie su valori allineati alla media del periodo.