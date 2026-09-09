Meteo Romagna, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre allerta per temporali e vento a 100 km/h

Allerta arancione per temporali su gran parte della Romagna. La Regione ha diramato il bollettino.

Per la seconda parte di mercoledì 9 settembre sono previsti temporali, anche di forte intensità, su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. Nel pomeriggio, associati ai fenomeni temporaleschi, si prevedono anche venti di raffica di elevata intensità (89 e 102 km/h), più probabili sulle aree di pianura centro-orientale e sulla costa. I fenomeni saranno in esaurimento nella serata. Nelle aree interessate dai rovesci, in particolare sui settori collinari e montani centro-occidentali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane di tipo rapido su versanti fragili. Nel reticolo idrografico principale dei corsi d’acqua regionali si prevedono superamenti delle soglie 1 nei tratti montani e collinari, con conseguente propagazione nei tratti di valle. Per giovedì 10 settembre sono di nuovo previsti temporali anche di forte intensità, più probabili sulle aree appenniniche occidentali e sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree interessate dalle precipitazioni, in particolare sui settori collinari e montani centro-orientali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane. Nel reticolo idrografico principale dei corsi d’acqua regionali si prevedono superamenti delle soglie 1 in particolare nei tratti montani e collinari.

In calo le temperature minime e massime.