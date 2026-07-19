Meteo Romagna, lunedì 20 luglio allerta gialla per temporali

BOLOGNA. Nuova allerta gialla per temporali su tutta la Romagna dalla mezzanotte di domenica 20 alla mezzanotte di lunedì 20 luglio. Nelle prime ore di lunedì si prevedono temporali forti sulle aree di pianura in prossimità del Po. Successivamente, nel corso della giornata l’aumento delle temperature favorirà lo sviluppo di temporali anche sul resto del territorio regionale, compresa la Romagna, più probabili sulle aree appenniniche del settore centro-orientale. Nelle zone interessate dai fenomeni non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e del reticolo minore, nonché localizzati allagamenti in ambito urbano.