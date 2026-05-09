Meteo Romagna, domenica con temporali

Dopo alcune giornate di bel tempo torna la pioggia. La Protezione civile della Regione Emilia-Romagna lancia un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 10 maggio. Sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale localmente di forte intensità più probabili nel corso del pomeriggio sul settore orientale della regione e quindi in Romagna. I fenomeni sono previsti in esaurimento dalla serata. Sulla fascia collinare e montana, in particolare sui crinali, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua prossimi alle soglie 1.