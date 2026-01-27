Meteo Romagna, domani mercoledì 28 gennaio pioggia e rischio frane e ruscellamenti

BOLOGNA. Allerta gialla domani in Romagna per criticità idraulica e idrogeologica. Per la giornata di mercoledì 28 gennaio sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi e dei corsi minori con generalizzati superamenti delle soglie 1 e localizzati superamenti delle soglie 2 nelle sezioni montane. Sui rilievi occidentali non si escludono occasionali fenomeni di pioggia che gela al suolo. Dal pomeriggio si prevedono venti forti (50-61 Km/h) da quadranti meridionali sui rilievi, con possibili temporanei ulteriori rinforzi sulle zone di crinale. Ventilazione sostenuta da sud-est anche lungo la costa, associata ad un aumento del moto ondoso dal mattino, fino a molto mosso al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare sulla costa settentrionale dove sono presenti vulnerabilità pregresse.