Allerta meteo arancione per vento in Romagna. Secondo il bollettino di Arpae Emilia Romagna per la giornata di giovedì 19 novembre sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica, sulla pianura romagnola e la relativa costa. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sulle pianure centro-orientali e sulla costa ferrarese. Nella prima parte della giornata sono previste piogge diffuse su tutto il territorio, che nelle zone appenniniche e nelle pianure occidentali potranno assumere carattere temporalesco, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni previste potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua principali e nei reticoli minori, con possibili superamenti delle soglie 1. Sui versanti collinari e montani interessati dai temporali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e fenomeni franosi.