Meteo Romagna, domani allerta per temporali, temperature in leggero calo martedì

BOLOGNA. Temporali in arrivo. La Regione Emilia-Romagna ha lanciato un’allerta gialla per la giornata di domani. «Nella giornata di lunedì 17 agosto», si legge, «sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più probabili dal primo pomeriggio sui rilievi, in progressione poi verso la pianura e la costa. Le precipitazioni potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore e allagamenti in aree urbane. Nella sera, il settore costiero potrà essere interessato dal passaggio di un ulteriore impulso temporalesco sull’Adriatico, in transito da nord-ovest verso sud-est, e dalle raffiche di vento associate».

Sempre Arpae parla per domani di temperature minime stazionarie o in lieve locale aumento, con valori attorno a 21/23 gradi e massime in leggero calo, con valori compresi tra 31/34 gradi. Per martedì in lieve diminuzione, con valori minimi attorno a 19/22 gradi e valori massimi compresi tra i 28 gradi della costa e 31/33 gradi della pianura.