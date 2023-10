Meteo Romagna, da lunedì pioggia e temperature in calo

Il caldo straordinario di ottobre ha i giorni contati. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, da lunedì 16 le temperature scenderanno attestandosi sulla media autunnale, con precipitazioni in arrivo. E’ infatti in arrivo di una perturbazione di origine atlantica che apporterà, a partire dalla giornata di sabato, un progressivo aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni più probabili sui rilievi e a seguire dalla giornata di domenica precipitazioni sparse con tendenza a peggioramento a termine periodo. Le temperature, anche se in lieve flessione, si manterranno superiori alla norma del periodo oscillando mediamente tra i 15 gradi della notte e 25/26 gradi di giorno fino alla giornata di domenica.

Flessione più marcata da lunedì

Da lunedì 16 a domenica 23 ottobre appare probabile un graduale cedimento del campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo e soprattutto sul nord Italia con flussi umidi occidentali che dovrebbero interessare la nostra regione. Potranno quindi verificarsi precipitazioni con quantitativi anche leggermente superiori alla norma. Le temperature sono attese in diminuzione fino a portarsi su valori intorno alla media climatologica.