Meteo Romagna, bel tempo a Pasqua e a Pasquetta temperature fino a 25 gradi

Sole e temperature miti. Il weekend pasquale all’insegna del bel tempo su tutta la Romagna. Arpae (l’agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell´Emilia-Romagna) ha emesso il bollettino meteo per i prossimi tre giorni.

Per oggi è previsto sereno o poco nuvolo con temperature massime in aumento, intorno a 19-21 gradi sulle pianure interne e 16-19 gradi sulla costa con venti deboli variabili e mare poco mosso.

Per domani, giorno di Pasqua, sereno o poco nuvoloso per il transito di velature; modesto sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi nelle ore pomeridiane. Le temperature sono in ulteriore aumento, in particolare nei valori massimi. Minime intorno a 6-8 gradi, massime comprese tra 21-23 gradi nelle pianure interne con punte localmente superiori e tra 17-20 gradi lungo la costa. Ancora venti deboli variabili e mare quasi calmo.

Per dopodomani, giorno di Pasquetta, sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte. Temperature ancora in lieve aumento. Minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 23 e 25 gradi nelle pianure interne e tra 17 e 23 gradi lungo la costa. Venti deboli variabili e mare quasi calmo o poco mosso.