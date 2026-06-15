Meteo Romagna, arriva il grande caldo con le “notti tropicali”

La Romagna, come l’Italia e l’Europa, viaggia verso una intensa fase di caldo con temperature che potranno arrivare anche a 37 gradi nei prossimi giorni con notti tropicali. «Il graduale aumento del campo di pressione», spiega Arpae parlando di previsioni sull’Emilia-Romagna come teendenza tra giovedì 18 e domenica 21 giugno,, «con l’intrusione di aria di matrice sub-tropicale, determinerà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno e temperature in progressivo aumento, con massime che nelle pianure potranno sfiorare fine tendenza anche i 36/37 gradi nelle ore più calde, determinando possibili condizioni di disagio».

Anche il sito 3BMeteo dà la stessa lettura. «Nella nuova settimana l’anticiclone subtropicale sarà in progressivo rinforzo», spiega il meteorologo Edoardo Ferrara, «con escalation soprattutto da giovedì/venerdì quando assumerà una componente prettamente nord africana. Il caldo dunque si farà percepire via via sempre più intenso fino a raggiungere una fase di picco a partire da venerdì prossimo e per i giorni successivi. In questa circostanza si potranno raggiungere se non superare picchi di 37-38°C in Pianura Padana (specie sul Piemonte), oltre che su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna (sull’entroterra sardo punte di 40°C). Qualche grado in meno invece al Sud, ai margini dell’ondata di calore, e in generale lungo il versante adriatico, sebbene con clima comunque pienamente estivo. Farà inoltre molto caldo anche in montagna, con zeri termici talora superiori ai 4000m e punte prossime ai 30°C anche a 1000-1200m, specie sulle Alpi».

In arrivo le cosioddette “notti tropicali” con termometro che nelle aree urbane non scenderà sotto i 22-23 gradi. «Stando alle ultime analisi», continua Ferrara, «il grande caldo potrebbe proseguire anche nella prima parte della settimana successiva, quindi perdurare per almeno 4-5 giorni, prima di una rimodulazione quantomeno al Nord. Ma si tratta ad oggi solo di una ipotesi che, data la distanza temporale, risulta assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori aggiornamenti».

3BMeteo vede domenica massime di 37 gradi a Imola (24 di minima), Faenza (23 di minima) e Bologna (26 di minima!) e 36 a Forlì (minima 23). Più basse le temperature sulla costa.