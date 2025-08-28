Meteo Romagna, allerta gialla per venerdì 29 agosto: forti temporali, piene, frane e venti di burrasca

BOLOGNA. Ancora maltempo sull’Emilia e sulla Romagna. La Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha diramato l’ennesima allerta gialla, stavolta per temporali e per vento in tutte le province, Romagna compresa. Allerta gialla per piene dei corsi minori su Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. E’ valida dalla mezzanotte di oggi alle 24 di domani, venerdì 29 agosto.

Nelle prime ore del giorno di venerdì 29 agosto sono previsti temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Nei settori collinari e montani centro-orientali interessati dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento, frane su versanti particolarmente fragili e rapidi innalzamenti nel reticolo idrografico minore. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e pianura orientale. Visto il perdurare del moto ondoso, pur con altezze d’onda al di sotto dei valori di riferimento, non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale, in particolare nei settori costieri ravennati e ferraresi.