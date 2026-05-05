Meteo Romagna, allerta gialla per temporali e venti di burrasca. Possibili frane e ruscellamenti

BOLOGNA. Allerta gialla domani mercoledì 6 maggio sulla Romagna. A lanciarla è il sistema regionale di protezione civile di Arpae della Regione Emilia-Romagna. Per la giornata di mercoledì 6 maggio sono previste precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale di forte intensità, più probabili dapprima sul settore appenninico e sulle province centro-occidentali, in estensione al resto del territorio dalla seconda parte di giornata. Le precipitazioni previste possono generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d’acqua ad alimentazione di crinale in particolare sul settore centrale della regione. Nelle zone montane e collinari sono possibili fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Sui settori appenninici, specie in prossimità dei crinali, sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, da sud-ovest.