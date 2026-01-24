Meteo Romagna, allerta domenica per criticità idraulica, rischio frane in montagna

BOLOGNA. Allerta meteo gialla su tutta la Romagna per criticità idraulica. A lanciarla è la Protezione civile regionale. «Per la giornata di domenica 25 gennaio non sono previsti fenomeni meteo significativi», si legge nel bollettino, «tuttavia in considerazione dello stato di saturazione del terreno e delle piogge previste nelle prime ore del giorno, si prevedono innalzamenti dei livelli idrometrici, con temporanei superamenti della soglia 1, più probabili e diffusi nelle province centro-orientali; nei settori montani non si escludono occasionali fenomeni franosi.