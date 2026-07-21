Meteo Romagna, allerta arancione per forti temporali, concerto dei Pooh in forse a Riccione

ROMAGNA. Allerta arancione per oggi su tutta la Romagna per temporali forti. L’Arpa Emilia-Romagna ha diramato il bollettino quotidiano. «Per la giornata di oggi martedì 21 luglio», scrive, «sono previsti temporali forti in formazione dai settori appenninici con estensione alle aree di pianura con probabili effetti e danni associati, probabilmente di maggior rilievo ed intensità sul settore centroorientale della regione. Lungo tutta la fascia collinare e montana, soprattutto quella centro-orientale, nel pomeriggio saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e frane su versanti particolarmente fragili. Nelle zone interessate dai fenomeni sono possibili rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico ed allagamenti nei centri abitati. Per la giornata di domani mercoledì 22 luglio non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia non si escludono fenomeni temporaleschi residui nelle prime ore della giornata e ventilazione forte (50-61 km/h) da nord-est sul settore costiero durante la mattinata».

In corso di valutazione lo svolgimento del concerto dei Pooh previsto per questa sera a Riccione a causa del maltempo. Rinviato a martedì 4 agosto lo spettacolo “Riccione Family Show” in piazzale Ceccarini. Domani sera, mercoledì 22 luglio, piazzale Roma ospiterà invece lo show comico di Giorgio Panariello.

In una nota il Comune di Riccione spiega che «in piazzale Roma stanno procedendo i lavori di allestimento del palco per l’appuntamento di questa sera, martedì 21 luglio, con i Pooh e la tappa del loro tour celebrativo “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”. A causa dell’incertezza meteo prevista per la serata, si sta monitorando con attenzione l’evoluzione delle condizioni meteorologiche (anche in ragione dell’allerta arancione per temporali emessa pochi minuti fa dalla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna), in costante raccordo con il management e lo staff degli artisti. Eventuali comunicazioni e aggiornamenti saranno pubblicati tempestivamente attraverso i canali social ufficiali». Subisce una variazione lo spettacolo previsto per questa sera, martedì 21 luglio, in piazzale Ceccarini: l’appuntamento per famiglie “Riccione Family Show” di circo-teatro sotto le stelle, condotto da Checco Tonti con il suo cast di artisti internazionali, è stato rinviato a martedì 4 agosto.