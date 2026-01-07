Meteo in Romagna, pericolo ghiaccio. Giovedì 8 gennaio minime anche sotto i -10 gradi

Dopo la neve ora massima attenzione sul rischio ghiaccio. Le previsioni meteo parlano per domani, giovedì 8 gennaio, di un forte abbassamento delle temperature nonostante il cielo sereno che creerà difficoltà nella circolazione stradale soprattutto nelle zone interne. Il sito 3BMeteo (ma anche altri siti meteo non si discostano da questi valori) prevede sull’Appennino romagnolo queste temperature minime: Verghereto -12, Montecopiolo -10, San Marino -9, Sarsina -11, Santa Sofia -15, Campigna -15, Bagno di Romagna -10. Valori sempre per quanto riguarda le minime molto bassi anche in pianura: Faenza -6, Cesena -9, Forlì -9, Ravenna -3, Rimini -5. Le temperature massime dovrebbe aggirarsi domani sia sull’Appennino sia in pianura su valori compresi tra 0 e 5 gradi.