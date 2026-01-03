Meteo in Romagna, neve per la Befana anche in pianura?

La befana porterà la neve in Romagna anche in pianura? Le previsioni meteo dei prossimi giorni, ancora da confermare in base all’evoluzione delle prossime ore, ipotizzano uno scenario bianco. Per 3BMeteo l’Epifania sarà caratterizzata da «nuvolosità irregolare su Friuli, Veneto, Emilia Romagna con nevicate possibili fino a bassa quota, localmente in pianura, abbondanti su Romagna e relativo Appennino». Tra le città la neve e il nevischio dovrebbero interessare più Forlì e Cesena che Ravenna e Rimini. Ma la situazione è dinamica e occorrerà attendere i bollettini delle prossime ore se non di domani per avere maggiori conferme. Il sito spiega che la situazione interessa anche le regioni più a sud: «Nevicate, possibili tra Marche e Umbria fino a bassa quota, anche in pianura e abbondanti tra Marche e Umbria».