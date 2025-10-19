Meteo in Romagna, lunedì allerta gialla per vento sull’Appennino

BOLOGNA. Allerta meteo gialla per vento domani per l’Appennino Romagnolo. Lo dice il bollettino della Regione Emilia-Romagna. «Per la giornata di lunedì 20 ottobre», si legge nell’allerta lanciata oggi, «sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore appenninico occidentale, con precipitazioni intense che potranno generare localizzati ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, nonché fenomeni franosi. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica».