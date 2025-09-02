Meteo in Romagna, l’estate non è finita: temperature anche di 32 gradi e arriva la Luna Rossa

Dopo le perturbazioni tra la fine di agosto e l’inizio dell’autunno meteorologico, incentivate prima dai resti dell’ex uragano Erin e poi dall’ex tempesta tropicale Fernand, l’estate proverà a rialzare la voce, specie al Centro-Sud. E’ la previsione di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo. «L’alta pressione tornerà infatti a riprendersi possesso del Mediterraneo centrale, determinando già da metà settimana condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Centro-Sud. Le regioni settentrionali- prosegue- risentiranno, tuttavia, del passaggio di una prima perturbazione oltralpe tra giovedì e venerdì, responsabile di locale instabilità su Alpi, Prealpi e, isolatamente, pedemontane, levante Ligure e Nord-Ovest della Toscana».

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana, una seconda perturbazione porterà locali disturbi specie a ridosso dei rilievi del Nord-Ovest, nonché nuvolosità medio-alta, «a tratti anche compatta, in transito anche al Centro-Sud ma senza fenomeni di rilievo». L’avvicinarsi di questa perturbazione, specifica il meteorologo, potrebbe disturbare lo spettacolo della ‘Luna di Sangue’ o ‘Luna Rossa’. Si tratta della prossima eclissi totale di Luna, attesa nella serata di domenica 7 settembre e visibile da tutta Italia: la Luna, entrando completamente nel cono d’ombra della Terra -interposta perfettamente tra Sole e satellite- si tingerà di un colore rossastro scuro. «L’eclissi sarà affascinante, ma dall’Italia potremo osservarne solo le fasi finali, poiché la Luna sorgerà già parzialmente o totalmente eclissata», avvisa Mazzoleni: «Il nostro satellite entrerà nella penombra terrestre alle 17.28 e completamente nell’ombra terrestre alle 19.30, proprio mentre inizierà a sorgere in direzione Est/Sud-Est. Il massimo dell’eclissi sarà alle 20.13, mentre la Luna uscirà definitivamente dal cono di penombra alle 22.55 circa».

La fase di tempo più stabile e soleggiato sarà accompagnata da un nuovo rialzo delle temperature, prosegue Mazzoleni: «Entro il prossimo weekend le massime si porteranno vicine ai 28-30 gradi al Centro-Nord, con picchi locali anche di 31-32 gradi su Emilia-Romagna e interne tirreniche. Al Sud, specie nel fine settimana e all’inizio della prossima, il caldo tornerà a farsi sentire in particolar modo su Isole maggiori, basso Adriatico e settori ionici, con picchi locali anche di 34-36 gradi», conclude il meteorologo di 3bmeteo.